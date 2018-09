Polizeidirektion Neumünster / Neumünster - Getränkemarkt überfallen

Neumünster - Getränkemarkt überfallen

Neumünster. Ein bislang unbekannter Mann (etwa 20 Jahre, 170 cm groß, schlank) betrat am frühen Mittwochabend (19.09.18, kurz nach 19 Uhr) den Famila-Getränkemarkt in der Hauptstraße. An der Kasse sprühte er den 59-jährigen Angestellten Reizgas ins Gesicht und nahm einen Bargeldbetrag aus der Kassenlade. Mit dem bisher nicht näher bezeichneten Betrag flüchtete der junge Mann zu Fuß in unbekannte Richtung. Zur Tatzeit war der Mann bekleidet mit einer Jeans und einem Cap. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die 59-Jährige erlitt einen Schock und Reizungen der Atemwege. Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neumünster unter der Rufnummer 9450.

