Polizeidirektion Neumünster / Neumünster - Schuppenbrand

Neumünster - 180819-03-pdnms Schuppenbrand Neumünster. Heute Nacht (19.08.18, 00:49h) brannte in der Boostedter Straße ein Lagerschuppen in einem Garten. Nachbarn bemerkten den Brand und weckten den Besitzer (50) des Schuppens, der in seinem Haus bereits geschlafen hatte. Die eingetroffene Feuerwehr konnte nur noch die Hälfte des Schuppens, der mit Kaminholz befüllt war, retten. Für das Wohnhaus und dessen Bewohner bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Wenke Schmüser

