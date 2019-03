Polizeidirektion Neumünster / Neumünster - Streit im Hausflur

Neumünster - Streit im Hausflur

Neumünster - 190324-1-pdnms Streit im Hausflur

Neumünster. Mehrere Funkstreifenwagen wurden heute (24.03.19, 00.15 Uhr) in die Klosterstraße gerufen, da es in einem Treppenhaus zu einem Streit mit mehreren Beteiligten gekommen sei. Als die Beamten eintrafen, hatten sich die Parteien schon wieder in ihre Wohnungen begeben. Noch während der Grund des Streits festgestellt werden sollte, trat ein 32-Jähriger aus seiner Wohnung ins Treppenhaus, zog ein großes Teppichmesser und ging in drohender Haltung auf die Beamten zu. Die Beamten konnten den Betrunkenen (1,7 Promille) überwältigen, fesseln und zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle bringen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Verletzt wurde niemand.

Sönke Hinrichs

OTS: Polizeidirektion Neumünster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/47769 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_47769.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222