Polizeidirektion Neumünster / Neumünster. Vorfahrt

Neumünster. Vorfahrt

Neumünster - 181111-02-pdnms Vorfahrt Neumünster. Gestern Abend (10.11.18, 22:22h) kam es an der Kreuzung Kieler Straße / Wilhelminenstraße / Stover Weg zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Der Fahrer (27) eines dänischen Skoda glaubte irrtümlich er habe Vorfahrt, als er aus der Wilhelminenstraße auf die Kreuzung fuhr, obwohl an der ausgeschalteten Ampel das Gelblicht blinkte. Auf der Kreuzung stieß der Däne dann mit einem Audi zusammen, welcher in Richtung Innenstadt fuhr. Der Audi-Fahrer (50) wurde hierbei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Auch der Skoda-Fahrer sowie seine zwei Mitfahrerinnen (22/52) kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Wenke Schmüser

OTS: Polizeidirektion Neumünster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/47769 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_47769.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222