Polizeidirektion Neumünster / Rendsburg - Einladung zum ...

Rendsburg - Einladung zum Pressetermin

Rendsburg - 180514-2-pdnms Einladung zum Pressetermin

Rendsburg. Die Staatsanwaltschaft Kiel und die Kriminalpolizei Rendsburg laden ein zu einem Pressetermin am Mittwoch, 16. Mai 2018, 10 Uhr. Ort: Dienstgebäude Moltkestraße 9. Vorgestellt werden soll ein Ermittlungserfolg gegen Einbrecher, die Anfang Januar 2018 (siehe unsere Meldung 180112-2-) in Rendsburg im dringenden Tatverdacht festgenommen wurden, Wohnungseinbrüche begangen zu haben. Die beiden 20 und 30 Jahre jungen Männer wurden am 12.01.18 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Im Rahmen der akribisch geführten Ermittlungen wurde diverses Diebesgut aufgefunden, das Einbrüchen nicht nur in Schleswig-Holstein zugeordnet werden konnte.

Sönke Hinrichs

