Polizeidirektion Neumünster / Wasbek / Kreis RD-ECK. Betrunken

Wasbek / Kreis RD-ECK - 180429-01-pdnms Betrunken Wasbek / Kreis RD-ECK. Eine feucht-fröhliche Firmenfeier in Wasbek nahm für einen Feiernden (37) gestern Nacht (28.04.18) kein schönes Ende. Als er sich gegen 22:50h mit dem Rad auf dem Weg nach Hause machte, fiel er einer Polizeistreife durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der darauf folgenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Radfahrer einen Atemalkoholwert von 2,23 Promille hatte. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Betrunkene wurde von einem Streifenwagen nach Hause gebracht. Dort hielt es den betrunkenen Mann aber nicht lange. Er wollte zurück zur Feier. Also setzte er sich, kaum waren die Beamten außer Sicht, in seinen PKW Renault und fuhr wieder Richtung Wasbek. Auf der Brücke B430 über die A7 verunfallte der Mann dann (29.04.18, 00:20h). Im dortigen Baustellenbereich durchbrach er die Absperrung und konnte erst durch einen Stahlträger gebremst werden. Die Feuerwehr musste den, nach wie vor stark alkoholisierten, Mann aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde dann schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 37-jährige wird seinen Führerschein abgeben müssen. Des Weiteren werden Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Führen eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss gegen ihn gefertigt. Wenke Schmüser

