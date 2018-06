Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / 2 Schwerverletzte nach ...

2 Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße - Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 31.05.18, um 15.50 Uhr, wollte eine 17-jährige Rollerfahrerin an der B38, in Höhe Mußbach nach links auf die L532 in Richtung Haßloch abbiegen und kollidierte dabei mit einem auf der B38 geradeausfahrenden PKW-Fahrer, der in Richtung Neustadt fuhr. Die Rollerfahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin wurden durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert. Beide zogen sic h erhebliche Verletzungen zu und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Entgegen anderslautender Gerüchte ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte auf eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit der Unfallbeteiligten Personen. Der Autofahrer wurde nicht verletzt; an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Neustadt unter Tel.: 06321/8540 zu wenden

