Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / ...

Geschwindigkeitskontrollen - einige Fahrer zu schnell unterwegs

Neustadt/Weinstraße - Am Mittwoch, 05.09.2018, wurde in der Talstraße in Neustadt eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei erlaubten 50km/h fuhren vier Fahrzeugführer zu schnell, wobei der Spitzenreiter eine Geschwindigkeit von 86km/h vorlegte. Er muß nun mit einem einmonatigen Fahrverbot und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Am Donnerstag, den 6.09.2018 wurde eine Geschwindigkeitsmessung auf der B39 Höhe Sportplatz Geinsheim durchgeführt. Hierbei wurden 12 Geschwindigkeitsübertretungen (bei 70km/h) festgestellt. Die Höchstgeschwindigkeit betrug in diesem Bereich 111 km/h. Ein Fahrer verstieß gegen das Überholverbot.

