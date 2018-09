Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / ...

Abfalltransportkontrolle - fast jeder 2. LKW durfte nicht weiterfahren

Leimersheim - Am 24.09.2018 führte der Schwerverkehrskontrolltrupp der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Rheinpfalz eine Abfalltransportkontrolle durch. In der Zeit von 08:30 Uhr - 15:00 Uhr wurden mit Unterstützung von Schwerverkehrsspezialisten der Polizeidirektion Landau, der Polizei Hessen und Baden-Württemberg sowie des Zolls auf der B 9, Parkplatz "Rheinaue", insgesamt 20 LKW kontrolliert die allesamt Abfall transportierten. 9 Transporter wurde beanstanden und 8 davon die Weiterfahrt untersagt. In drei Fälle konnte, nachdem die mangelhafte Bereifung gewechselt wurde, die Weiterfahrt noch im Laufe der Kontrolle gestattet werden. Es wurden Verstöße gegen die Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten) und gegen abfallrechtliche Vorschriften festgestellt, ebenso technische Mängel und nicht unerhebliche Überschreitungen des zulässigen Gesamtgewichts. Der Fahrer eines LKWs war mit seinem Fahrzeug fast doppelt so schwer als zulässig: anstelle der erlaubten 3,5 Tonnen wog sein beladenes Fahrzeug 6,5 Tonnen. Zu allem Überfluss wiesen die Bremsen erhebliche Mängel auf und der Fahrzeugrahmen war durchrostetet. Die gleichen technischen Mängel konnte bei einem weiteren Transporter festgestellt werden bei dem zudem auch die Landung mangelhaft gesichert war.

