Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / ...

(Lambrecht) Sachbeschädigung in Volksbank

Lambrecht/Pfalz - Am Freitag (28.09.2018), gg. 21.55 h, wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Volksbank in Lambrecht eine männliche Person randalieren würde. Der Tatverdächtige, ein 33jähriger aus Frankeneck, konnte durch eine Funkstreife in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

