Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / ...

(Neustadt/Wstr.) Randalierer beleidigt Polizeibeamte und leistet Widerstand

Neustadt/Weinstraße - Nachdem es Mitteilungen über Personen gab, von denen zumindest eine gegen diverse Gegenstände trat, wurden diese am Sonntagmorgen (10.03.2019), gg. 02.00 h, durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen. Eine der beiden hier kontrollierten Personen begann bei der Kontrolle direkt die Polizeibeamten aufs Übelste zu beleidigen, weswegen auch die Identität festgestellt werden sollte. Erst nach mehrfacher Aufforderung holte der 29jährige seinen Führerschein aus seinem Geldbeutel, warf diesen einem der Polizeibeamten ins Gesicht und hob seinen Arm um offenbar zu einem Schlag auszuholen. Daraufhin wurde der Mann zu Boden gebracht, gefesselt und in Gewahrsam genommen. Dem alkoholisierten Mann wurde eine Blutprobe entnommen; anschließend durfte er seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.

