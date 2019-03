Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / ...

(Neustadt/Wstr.) Parkplatzsuche endet mit Strafanzeigen und Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße - Das Aufeinandertreffen von zwei Verkehrsteilnehmern, die zeitgleich an einer freien Parklücke im Neustadter Innenstadtbereich interessiert waren, führte am Samstagabend (09.03.2019), kurz nach 22.00 h, zu einem Polizeieinsatz in der Exterstraße. Die beiden späteren Kontrahenten wendeten nach Erkennen der freien Parkmöglichkeit auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite zunächst ihre Fahrzeuge, um in die Parklücke Einfahren zu können. Eine 34jährige VW-Führerin reduzierte ihre Geschwindigkeit, um in den begehrten Parkplatz vorwärts einzufahren, als sie der 24jährige BMW-Fahrer überholte und beabsichtigte rückwärts in die Parklücke zu fahren. Die Neustadterin war jedoch schneller in der Parklücke. Daraufhin kochten die Gemüter der Fahrzeugführer hoch, weswegen die Polizei informiert wurde. Beide Fahrzeugführer bezichtigten sich gegenseitigen Nötigungen, weswegen gegen beide Strafanzeigen aufgenommen wurden. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass die Neustadterin wohl beim noch erforderlichen Rangieren in der Parklücke über den Bordstein geriet und hier mit ihrem Pkw leicht gegen das Knie einer auf dem Gehweg stehenden 19jährigen gestoßen sein soll, weswegen auch ein Verkehrsunfall aufgenommen wurde.

