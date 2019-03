Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / ...

-Verkehrskontrolle-gestohlene Kennzeichen und Drogen aufgefunden

Grünstadt - Am 21.03.2019, gegen 14.15 Uhr, wurde in der Kirchheimer Straße in Grünstadt durch Beamte der PI Grünstadt ein auffälliger BMW kontrolliert. Während der Kontrolle konnten unter einer Fußmatte gestohlene amtliche Kennzeichen gefunden werden. Bei der Durchsuchung des Fahrers wurde in einem Schlüsselmäppchen Betäubungsmittel aufgefunden. Im Rahmen von Folgeermittlungen wurden weitere gestohlene Kennzeichen aufgefunden und sichergestellt. Die Kennzeichen wurden zur Begehung von Straftaten benutzt. Gegen den 36-jährigen Beschuldigten aus dem vorderpfälzischen Raum wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

