(Neustadt) Brandereignis - Polizei sucht Zeugen

Neustadt/Weinstraße - Am Freitag (29.03.2019), gg. 16.30 h wurde durch einen Zeugen eine Rauchentwicklung an einer weiterführenden Schule beim Schulzentrum Böbig gemeldet. Durch die informierte Feuerwehr, konnte an der Rückseite des Gymnasiums eine brennende Couch festgestellt und schnell gelöscht werden. Es entstand weiterhin geringer Gebäudeschaden. Die Polizei Neustadt sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche am renaturierten Speyerbach unterwegs waren, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können. Insbesondere wird die ältere Dame, welche den Mitteiler auf den Rauch aufmerksam machte, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei ist unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de erreichbar.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Marion Scharwatz Telefon: 06321-854-0 E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.