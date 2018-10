Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / 78-Jährige ...

78-Jährige Fahrradfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Neustadt/Weinstraße - Am Mittag des 06.10.2018, gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 78-Jährige aus Neustadt an der Weinstraße mit ihrem Fahrrad die Straße 'Am Stecken' in Fahrtrichtung L 516 im Neustadter Ortsteil Mußbach. Laut Angaben einer Unfallzeugin wollte die Fahrradfahrerin die Landstraße in Richtung des REWE Supermarktes queren und übersah dabei einen von rechts kommenden Personenkraftwagen und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß stürzte die 78-Jährige auf die Straße und zog sich nach erster Diagnose Prellungen und Schürfwunden zu.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0 www.polizei.rlp.de/pi.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.