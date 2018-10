Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Alkohol im Spiel - ...

Alkohol im Spiel - Teure Fahrt zur Apotheke

Neustadt/Weinstraße - Ein 34jähriger aus der VG Lambrecht wurde am Montagnacht gg. 23:45 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer war angeblich unterwegs, um Medizin für die erkrankte Tochter in einer Notfallapotheke zu besorgen. Allerdings stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab eine Konzentration von 0,84 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrer erwartet nun eine Geldbuße von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Matthias Reinhardt Telefon: 06321-854-203 www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -