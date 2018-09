Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Auffahrunfall mit ...

Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Neustadt/Weinstraße - Am 26.09.2018, gegen etwa 16:15 Uhr, kam es im Bereich der Autobahnabfahrt Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Neustadt-Stadtmitte, auf der dortigen B38, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher schob nach bisherigen Erkenntnissen seinen Vordermann auf einen weiteren PKW. Hierbei wurde ein Fahrzeugführer leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigung an der Unfallstelle.

