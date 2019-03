Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Aussenspiegel an zwei ...

Aussenspiegel an zwei Fahrzeugen abgerissen

Neustadt/Weinstraße - Zwischen Freitag 12:00 Uhr und Samstag 09:45 Uhr wurde durch Unbekannte der rechte Aussenspiegel an zwei Fahrzeugen abgebrochen. Ein geparkter Renault stand in der Hetzelstraße, das zweite Fahrzeug stand in der Gabelsberger Straße. Der Schaden wird mit jeweils ca. 200 Euro beziffert.

