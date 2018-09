Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Autofahrer schlägt ...

Autofahrer schlägt Fußgänger

Neustadt/Weinstraße - Weil einem Autofahrer wohl missfiel, dass am 25.09.2018, gegen 19:30 Uhr, an der Einmündung Winzinger Straße / Spitalbachstraße, ein junges Pärchen bei Rotlicht zu Fuß die Straße überquerte, schlug er dem männlichen Begleiter der Frau mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug. Von dem Schläger ist nichts weiter bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

