Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Bad Dürkheim - ...

Bad Dürkheim - Pkw-Scheibe eingeschlagen

Bad Dürkheim - Bisher unbekannte Täter schlugen am 17.08.18, im Zeitraum von 07:40 Uhr - 10:30 Uhr, an einem auf dem Parkplatz vor dem ev. Krankenhaus abgestellten Pkw, Renault die Scheibe an der Fahrertür ein und entwendetn aus der Türablage einen Geldbeutel. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

