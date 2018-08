Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Bad Dürkheim - ...

Bad Dürkheim - Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Bad Dürkheim - Am Mittwoch, 22.08.2018, gegen 13:00 Uhr, musste eine 67-jährige aus Bad Dürkheim feststellen, dass ihr Pkw (silbergrauer VW) von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Der oder die Unbekannte beschädigte den Pkw auf der Fahrerseite, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle in der Straße Unteres Gaistal. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

