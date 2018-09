Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Bad Dürkheim - ...

Bad Dürkheim - Radfahrer bedroht Fahrzeugführer

Bad Dürkheim - Am 05.09.18, gegen 12:45 Uhr, wurde die Polizei über einen Unfall am Stadtplatz informiert. Kurz danach erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich die Sache erledigt habe. Wenig später wurde die Polizei dann doch wieder gebeten zu erscheinen. Vor Ort konnten nur noch zwei Personen von einem beteiligten Pkw Bentley angetroffen werden, die Angaben, dass man sich mit der unfallverursachenden Fahrzeugführerin geeinigt habe. Personalien haben man nicht, da der Schaden vor Ort durch Barzahlung reguliert worden sei. Von polizeilicher Seite besteht jedoch noch Klärungsbedarf, so dass die am Unfall beteiligte Frau, die einen hellen Audi 3 gefahren haben soll, gebeten wird sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

