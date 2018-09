Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Bad Dürkheim - ...

Bad Dürkheim - Gemeinsame Presseerklärung der Stadt Bad Dürkheim und der Polizei; Zwei Leichtverletzte nach Betriebsstörung eines Fahrgeschäft auf dem Wurstmarkt

Bad Dürkheim - In einem Fahrgeschäft kam es am Samstagabend, gegen 18.45 Uhr, zu einer Betriebsstörung. Drei Wagen des Fahrgeschäftes fuhren aufeinander. Hierbei kippte ein Wagen um. Von den sechs Fahrgästen wurden zwei Personen leicht verletzt. Durch die Stadtverwaltung Bad Dürkheim als Veranstalter wurde der weitere Betrieb eingestellt und ein Gutachter des TÜV Rheinland hinzugezogen. Eine weitere Begutachtung findet am Sonntagmorgen statt. Bis zu Klärung der Schadensursache bleibt der Betrieb untersagt.

