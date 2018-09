Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Bad Dürkheim: ...

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall: Vorfahrt missachtet

Bad Dürkheim - Am Sonntag, 23.09.2018, um 09: 55 Uhr befuhr ein 23jähriger Bad Dürkheim mit seinem Mercedes die Gaustraße in Fahrtrichtung Kaiserslauterer Straße. Eine 75jährige Fahrerin eines Renault Clio aus Bad Dürkheim fuhr in der Kaiserslauterer Straße in Richtung Römerstraße. An der Kreuzung Kaiserslauterer Straße zur Römerstraße, die durch die Verkehrszeichen "Vorfahrtsstraße" und "Vorfahrt gewähren" beschildert ist, bog der Mercedes-Fahrer ab, ohne die Vorfahrt der 75jährigen Renault-Fahrerin zu gewähren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei jeweils geringer Sachschaden, insgesamt ca. 900 Euro, entstand. Die unfallbeteiligten Personen wurden nicht verletzt.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstr. Süd 36 67098 Bad Dürkheim Telefon 06322 963-201 Telefax 06322 963-121 pibadduerkheim.lpi@polizei.rlp.de

J. Deutsch Polizeihauptkommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.