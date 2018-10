Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Bad Dürkheim - ...

Bad Dürkheim - Laserkontrollen

Bad Dürkheim - Am 02.10.18 erschien ein 64-jähriger Mann aus Bad Dürkheim bei der Polizei und teilte mit, dass er am 29.09.18 dringend einen Schlüsseldienst benötigt habe und daher im Internet nach einem Schlüsseldienst geschaut habe. Hier fand er einen Schlüsseldienst, der über eine "0800er-Nr." erreichbar war. Über diese wurde ihm ein Monteur vermittelt, der auch kurz danach vor Ort erschien. Dieser baute einen neuen Schließzylinder ein und verlangte hierfür einen Betrag von rund 700,- Euro. Diesen bezahlte der 64-Jährige per Kartenlesegerät. Im Nachhinein recherchierte er im Internet und stellte fest, dass die Rechnung überhöht ist. Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen "Wucher" aufgenommen. Der Monteur arbeitete alleine und war mit einem Pkw, VW Golf, weiß mit Frankfurter (Main) Kennzeichen unterwegs. Er wird wie folgt beschrieben: - ca. 25 - 35 Jahre, - dunkler Teint, - ca. 175 cm, - sehr kurze, dunkle Haare, - trug Arbeitskleidung der Marke "Strauss"

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

