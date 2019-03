Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Bad Dürkheim - ...

Bad Dürkheim - Auffahrunfall - Unfallverursacher war betrunken

Bad Dürkheim - Am 25.03.19, gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 24-jährige Seat-Fahrerin die Abfahrt von der B 271 kommend i.R. Mannheimer Straße, um dort nach rechts in Richtung B 37 abzubiegen. Als sie an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste, wurde dies von einem ihr folgenden 55-jährigen Renault-Fahrer zu spät bemerkt und er fuhr auf den Pkw der 24-Jährigen auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000,- Euro. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Atemluft des Unfallverursacher nach Alkohol roch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille. Dem 55- jährigen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

