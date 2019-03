Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Bad Dürkheim - ...

Bad Dürkheim - Autofahrer geht auf Radfahrer los

Bad Dürkheim - Am Donnerstagmorgen, gegen 09.00 Uhr, befuhr ein Radfahrer den Wellsring aus Richtung Kanalstraße kommend. Auf Höhe einer künstlichen Straßenverengung vor dem Kindergarten kam ihm ein schwarzer Golf entgegen, der seiner Wartepflicht nicht nachkam. Als der Radfahrer den Golf vorbeifahren lassen wollte, streifte dieser mit seinem linken Kotflügel das Fahrrad und mit dem Außenspiegel die Hüfte des Radfahrers. Daraufhin hielt der Fahrer des Golfs an, und versuchte den Radfahrer am Kragen zu packen. Da der Vorfall von mehreren Zeugen beobachtet wurde, bittet die Polizeiinspektion Bad Dürkheim um Hinweise unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

