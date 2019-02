Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Bad Dürkheim -Auffahrunfall

Bad Dürkheim -Auffahrunfall

Bad Dürkheim - Am 19.02.2019, gegen 08:10 Uhr, befuhr eine 58-jährige BMW Fahrerin, die Abfahrt von der B 271 kommend in Richtung Mannheimer Straße. An der Einmündung wollte sie nach rechts abbiegen, musste aber verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte eine ihr folgende 43-jährige Fahrerin eines Daimler Benz zu spät. Sie bremste noch ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeugführerinnen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.600 Euro.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Dürkheim POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ Weinstraße Süd 36 67098 Bad Dürkheim Telefon 06322 963-0 Telefax 06322 963-120 pibadduerkheim.@polizei.rlp.de SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.