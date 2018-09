Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Bad Dürkheim - Betrug - ...

Bad Dürkheim - Betrug - Abo-Falle

Bad Dürkheim - Eine Frau aus Bad Dürkheim schaute sich in der letzten Woche im Internet die Seiten der Fa. Decathlon an. Als sie die Seiten verließ öffnete sich ein Fenster, in welchem sie zu einem Gewinnspiel eingeladen wurde. Sie nahm daran teil und trug ihre Kontaktdaten ein. Zwei Tage später erhielt sie einen Anruf mit einem Gewinnversprechen von mind. 1.000 Euro oder mehr und dem Hinweis, dass ihr Zeitschriften von Sponsoren geliefert würden. Als die Anruferin erklärte, dass sie vorab aber 56,- Euro Jahresgebühr bezahlen müsse, legte die Frau aus Bad Dürkheim auf.

