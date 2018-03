Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Bad Dürkheim - Erneut ...

Bad Dürkheim - Erneut "falscher Mitarbeiter der Stadtwerke" aufgetreten

Bad Dürkheim - Am 26.03.18, gegen 17:00 Uhr, wurde die Polizei von einem 52-jährigen Mann aus der Leistadter Straße darüber informiert, dass bei ihm ein Mann geläutet habe, welcher sich als Mitarbeiter der Stadtverwaltung - Wasserwerke- ausgegeben hatte und die Wasseruhren ablesen wollte. Der 52 - jährige Mann reagierte richtig und verlangte von dem Mann die Vorlage seines Ausweises. Daraufhin gab der Mann an, dass er diesen aus dem Auto holen müsse und entfernte sich schnellen Schrittes. Zurück ist er jedoch nicht mehr gekommen, so dass davon ausgegangen werden muss, dass es sich bei dem Mann um einen "Betrüger" gehandelt hat. Dieser wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180-185 cm, ca. 80 kg schwer, nach hinten gekämmte schwarze Haare - trug dunkelblaue Jeans, ein schwarz/rot kariertes Hemd, Krawatte - gepflegtes Erscheinungsbild, sprach Pfälzer Dialekt

Hinweise zu der Person bzw. möglicherweise weiteren Taten bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

