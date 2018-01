Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Bad Dürkheim - Junge ...

Bad Dürkheim - Junge Frau von Hund gebissen

Bad Dürkheim - Bereits am Sonntag, 28.01.2018, gegen 20.30 Uhr, wurde eine 23-Jährige in der Philipp-Fauth-Straße, unmittelbar vor der Kreisverwaltung von einem Hund in die Wade gebissen. Die Frau war mit ihrem Lebensgefährten und deren Hund, ein Yorkshire-Terrier, spazieren. In Höhe der Kreisverwaltung bemerkten Sie einen Mann, der einen großen braunen Hund an der Leine führte. Als der Hund den Yorkshire-Terrier sah, riss er sich von der Leine los und ging auf den kleineren Hund los. Der Hundehalter ging zwar dazwischen, konnte aber nicht verhindern, dass sein Hund der 23-Jährigen in die Wade biss. Danach packte er seinen Hund und ging weg.

Wer hat den Vorfall gesehen und kann Hinweise zum Hund und Hundehalter geben. Bisher ist nur bekannt, dass es sich um einen braunen, großen Hund handelte. Der Hundehalter war 40-50 Jahre alt, ca. 1,85m groß. Er trug eine weiße Jacke und Jeans.

Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an: Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Dürkheim POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ Weinstraße Süd 36 67098 Bad Dürkheim Telefon 06322 963-0 Telefax 06322 963-120 pibadduerkheim.@polizei.rlp.de SB: Sandra Giertzsch, Leitung Kriminal- und Bezirksdienst

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.