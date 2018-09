Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Bad Dürkheim (Rund um ...

Bad Dürkheim (Rund um den Wurstmarkt)

Bad Dürkheim - Fahrer unter Drogeneinfluss: Gegen 17.30 Uhr wurden zwei 19-jährige, die mit einem Kleinkraftrad die Schlachthausstraße befuhren einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter THC-Einfluss stand und der Sozius ca. 9 Gramm Marihuana mitführte. Dem Fahrer wurde zum Nachweis der Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Unter Alkoholeinfluss hupend auf das Tankstellengelände gefahren: Nach Zeugenaussagen fuhr eine 43-jährige Frankenthalerin am Samstag, gegen 21.15 Uhr, mit ihrem PKW hupend auf ein Tankstellengelände in der Weinstraße Nord. Hierbei habe sie womöglich eine Personengruppe gefährdet. Da ein durchgeführter Alkoholtest eine Atemalkoholkonzentration von 1,02 Promille ergab, wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Eventuelle Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

7 weitere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz: Ein 27-jähriger Kölner wurde mit einem Joint in der Hand vor einem Festzelt festgestellt. Zudem wurden bei ihm noch geringe Mengen an Marihuana sichergestellt. Ein 25-jähriger aus Ludwigshafen wurde an den Salinen mit einem Joint angetroffen, der sichergestellt wurde. Gegen 23.00 Uhr wurden im Kurpark zwei 16-jährige aus Ellerstadt und Beindersheim festgestellt, die jeweils einen Joint mitführten. Am Sonntag, gegen 00.50 Uhr, wurde am Bahnhof eine 14-jährige aus Frankenthal aufgefunden, die nach Amphetamin- und Alkoholmissbrauch in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Nach ersten Ermittlungen erhielt das Mädchen das Amphetamin von ihrem 17-jährigen Freund. An den Salinen wurden am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.48 Uhr, zwei Heranwachsende aus Rödersheim-Gronau einer Kontrolle unterzogen. Da beide jeweils einen Joint mitführten, wurde gegen beide ein Strafverfahren eingeleitet.

3 Schlägereien in den Festzelten: Um 22.00 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, welche mit einem blauen Auge endete. Gegen 22.09 Uhr wurde ein 29-jähriger mehrfach ins Gesicht geschlagen, weshalb er zu Fall kam. Am Boden liegend bekam er von dem bislang unbekannten Täter in den Bauch getreten. Eine Schlägerei unter Beteiligung von 3 Personen, endete um 22.30 Uhr für einen Beteiligten mit einer blutenden Lippe.

Weitere Körperverletzungsdelikte: Am Sonntag, gegen 01.00 Uhr, begegneten sich eine 18-jährige und eine 17-jährige auf dem Festplatz, welche seit längerer Zeit unschöne Nachrichten über soziale Netzwerke austauschten. Die 18-jährige erteilte nach Erblicken der 17-jährigen eine Backpfeife und zog sie an den Haaren. Um 01.20 Uhr versuchte ein 22-jähriger auf dem Festplatz einem bislang Unbekannten eine Weinflasche auf den Kopf zu schlagen. Nachdem die Beteiligten getrennt werden konnten, kam der Unbekannte zurück und schlug dem 22-jährigen ein Schoppenglas gegen den Kopf. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 18-20 Jahre alt, muskulös, ca 180 cm groß, bekleidet mit grau/schwarzem T-Shirt und blauen Jeans. Eventuelle Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Am Sonntag, gegen 02.30 Uhr, kam es auf der B37, Höhe Riesenfass, zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen mit je 3 männlichen Personen. Hierbei erlitt eine Person eine Platzwunde über dem Auge und eine Person eine Beule am Kopf.

Streit um ein Taxi endet im Krankenhaus: Fünf Personen gerieten am Sonntag, gegen 00.47 Uhr, in der Gutleutstraße wegen einem Taxi in Streit. Da man sich nicht einig wurde, stieß ein 32-jähriger seinem 24-jährigen Kontrahenten gegen die Brust. Dieser erwiderte den Angriff mit einem Schlag aufs Auge, weshalb der 32-jährige zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus musste.

Taschendiebstahl: Nachdem eine 29-jährige aus Mannheim auf dem Festplatz von drei Männern in eine Diskussion verwickelt wurde, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel aus der Handtasche fehlte. Entwendet wurden unter anderem ihre EC-Karte und 250 Euro Bargeld. Nähere Täterhinweise liegen nicht vor.

Beleidigung von Polizeibeamten : Am Sonntag, gegen 02.20 Uhr, beobachteten Polizeibeamte, wie ein 24-jähriger im Kurpark einen Mülleimer umtrat. Nach Aufforderung räumte er den Unrat schimpfend auf. Im Anschluss daran, beleidigte er die Polizeibeamten, ging zum nächsten Mülleimer und trat auch diesen um. Nachdem er auch dort den Unrat wieder aufräumen musste, trat er friedlich den Heimweg an.

