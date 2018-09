Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Bad Dürkheim (Rund um ...

Bad Dürkheim (Rund um den Wurstmarkt)

Bad Dürkheim - Einbruch in einen Getränkestand

Auf dem Wurstmarktplatz wurde in der Nacht zum Sonntag in einen Getränkestand eingebrochen. Neben Zigaretten wurde auch Schnaps entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.700 Euro. Eventuelle Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Diebstahlsanzeigen

Gegen 15.50 Uhr wurde ein 44-jähriger dabei beobachtet, wie er an einem Schubkarrenstand über die Theke griff und aus der Kasse Scheingeld entwendete. Die Person konnte in der Folge festgestellt werden. Das Bargeld führte er nicht mehr mit, allerdings eine Tüte mit 3 Flaschen Portugieser und sechs verschlossenen Päckchen Zigaretten. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,37 Promille.

Ein 47-jähriger aus Neustadt stellte um 17.00 Uhr fest, dass ihm sein Handy aus der Hosentasche gestohlen wurde.

Ein 55-jähriger aus Ludwigshafen wurde vom Sicherheitsdienst beobachtet, als er gegen 21.00 Uhr drei Schoppengläser aus einem Festzelt entwenden wollte.

Zwei Körperverletzungen

Gegen 16.45 Uhr kam es an einem Losstand zu einem Streit zwischen drei männlichen Personen. Hierbei erlitt ein 21-jähriger, durch einen Schlag ins Gesicht, eine Jochbeinprellung.

Um 17.45 Uhr kam es zu einem zivilrechtlichen Streit zwischen einem 27-jährigen Standbetreiber und einem 38-jährigen aus Baden-Württemberg. In dessen Verlauf soll der Standbetreiber dem anderen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Trunkenheitsfahrt

Bei der Kontrolle des Abreiseverkehrs wurde bei einem 24-jährigen Fahrzeugführer aus Ludwigshafen Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkohltest ergab einen wert von 0,61 Promille.

