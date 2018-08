Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Bad Dürkheim - Über ...

Bad Dürkheim - Über Mülltonne in Kinderhort gelangt

Bad Dürkheim - Bisher unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum 17.08.18 zunächst die Haupteingangstür an einem Kinderhort in der Kurbrunnenstraße aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, stellten sie eine Mülltionne an die Hauswand, kletteren auf diese, hebelten ein Fenster auf und gelangten durch dieses in das Anwesen. Hier durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und brachen eine vorgefundene Geldkassete auf, aus der sie einen niedrigen drei-stelligen Euro-Betrag entwendeten. Wie hoch der Schaden an dem Fenster ist, steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

