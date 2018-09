Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Beim Überqueren der ...

Beim Überqueren der Kreuzung Pkw übersehen, Fahrerin leicht verletzt

Ellerstadt - Am Sonntag, dem 30.09.2018, um 09.10 Uhr ereignete sich an der Feuerbergkreuzung L 527 / L 526 ein Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr mit seinem Peugeot die L 526 aus Ellerstadt kommend in Fahrtrichtung Erpolzheim. Eine 40-jährige Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis befuhr mit ihrem Porsche die L 527 von Maxdorf kommend in Fahrtrichtung A650. An der Einmündung L527/L526 wollte der Peugeot Fahrer geradeaus in Richtung Erpolzheim fahren und übersah hierbei die von rechts kommende bevorrechtigte Porsche Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Frau leicht verletzt und zur Untersuchung in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen verbracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn musste für die Dauer von 1 ½ Stunden vollgesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.

