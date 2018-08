Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Betrunken eingekauft ...

Betrunken eingekauft und Fahrzeug geführt

Neustadt/Weinstraße - Ein Zeuge beobachtete am 17.08.2018 gg. 19:00 Uhr, wie ein Kunde eines Einkaufsmarktes im Ortsteil Lachen-Speyerdorf schwankend an sein Fahrzeug lief und von dort wegfuhr. Er verständigte die Polizei, die den 61jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen konnte. Der Fahrer war augenscheinlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,43 Promille. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er mußte allerdings die Entnahme einer Blutprobe über sich ergehen lassen.

