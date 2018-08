Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Brand eines Dachbodens

Brand eines Dachbodens

Kleinkarlbach - Am Samstag, 18.08.2018 kurz vor 19:00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Dachbodenbrand eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Kleinkarlbach. Die Feuerwehr, welche mit 3 Fahrzeugen und ca. 15 Kräften im Einsatz war, hatte das Feuer schnell gelöscht. Personen waren nicht im Haus. Angrenzende Gebäude wurden nicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 50.000EUR.

