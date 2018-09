Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Brand eines Pkws

Brand eines Pkws

Ellerstadt - Am Samstag, 29.09.2018, um 10.15 Uhr wurde ein Brand eines Pkw in Ellerstadt in der Bahnhofstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte der Fahrer mit seinem 21-jahre alten VW-Bus angetroffen werden. Der Pkw fing während der Fahrt an, aus der Motorhaube, zu rauchen. Der Fahrer habe angehalten und sei aufgestiegen, kurz darauf habe der Motorraum vollständig gebrannt. Die Feuerwehr aus Ellerstadt konnte den Brand im Motorraum löschen und bestätigte einen technischen Defekt als Brandursache.

