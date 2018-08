Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Brand in Mehrfamilienhaus

Brand in Mehrfamilienhaus

Neustadt/Weinstraße - Am Samstag (25.08.2018), gg. 21.30 h, ereignete sich einer Wohnung in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt an der Weinstraße eine Verpuffung mit anschließendem Wohnungsbrand. Glücklicherweise erlitt der Bewohner der Erdgeschosswohnung nur eine Rauchgasintoxikation. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die anderen Bewohner des Anwesens blieben unverletzt. Während des Großeinsatzes von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften musste die Adolf-Kolping-Straße im Bereich des Brandortes für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Zur Höhe des entstandenen Schadens und der Ursache des Brandes können zur Zeit keine Angaben gemacht werden.

