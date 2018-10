Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Deidesheim - Nachtrag ...

Deidesheim - Nachtrag zu der PM Brand zweier PKW vom 29.09.2018, 07:38 Uhr - Kripo Neustadt bittet um sachdienliche Hinweise

Neustadt/Weinstraße - Deidesheim - Nachtrag zu der Pressemeldung vom 29.09.2018: Heute wurden die ausgebrannten PKW durch einen unabhängigen Brandgutachter und einen Brandsachverständigen der Kripo Neustadt untersucht. Es wurde festgestellt, dass sowohl der helle Mercedes 230 CLK, als auch der schwarze Audi S4 Cabrio, vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Es entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von mindestens 22.000.- Euro. Die Kriminalpolizei Neustadt, K/1-2, bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06321/854-313 oder 854-0.

