Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Diebstahl von ...

Diebstahl von Weintrauben (kompletter Weinberg)

Deidesheim - PI Haßloch - Wie der Polizeiinspektion Haßloch heute mitgeteilt wurde, kam es in der Zeit von Mittwoch, 26.09., 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 27.09., 18.00 Uhr, zu einem Diebstahl von ca. 1.600 kg Weintrauben in Deidesheim, Gemarkung "In der Leiser Gewann". Dabei wurde von bislang unbekanntem Täter ein östlich des Aldi-Parkplatzes gelegener Weinberg mit einem Vollernter vollflächig abgeerntet. Es handelt sich um die Rebsorte Riesling. Der Schaden dürfte ca. 8.000 Euro betragen. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet evtl. Zeugen, sich unter Tel. 06324/933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

