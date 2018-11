Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Diebstahl von mehreren ...

Diebstahl von mehreren amtlichen Kennzeichen

Kindenheim - In der Halloween-Nacht entwendeten bislang unbekannte Täter im Burgweg in Kindenheim an insgesamt drei geparkten Fahrzeugen jeweils beide amtliche Kennzeichen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

