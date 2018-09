Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Dreiste ...

Dreiste Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße - Am Sonntag, den 30.09.2018, kam es um kurz vor 21 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein 46 Jahre alter Neustadter fuhr von der Ludwigstraße geradeaus in die Talstraße. In Höhe der Kreuzung Mandelgasse/ Talstraße kam von links ein grau/silberner PKW mit überhöhter Geschwindigkeit angefahren, fuhr ohne zu bremsen in den Kreuzungsbereich ein, obwohl er eigentlich hätte warten müssen und streifte mit seiner Beifahrerseite die Fahrerseite des anderen PKW. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten die Talstraße weiter. Durch den Zusammenprall wurde niemand verletzt, aber ein Schaden in Höhe von 5000 Euro verursacht. Der geschädigte Unfallbeteiligte vermutet, dass es sich bei dem anderen Fahrzeug um einen BMW der 5er oder 7er Reihe handeln könnte.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und nähere Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt entweder telefonisch unter 06321/854-0 oder auch per E-Mail unter pi.neustadt@polizei.rlp.de zu melden.

