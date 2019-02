Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Drogenfahrt in Grünstadt

Drogenfahrt in Grünstadt

Grünstadt - Am Sonntag, 17.02.2018 wurde ein 22-Jähriger gegen 00.30 Uhr in Grünstadt in der Kalkerde einer Verkehrskontrolle unterzogen, als er mit seinem VW Polo unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrer Alkoholgeruch und weiterhin Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt werden. Daher wurden dem Fahrzeugführer ein Alkohol- und ein Drogenschnelltest angeboten. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von 0,14 Promille. Die Durchführung eines Drogenschnelltests lehnte der 22-Jährige jedoch ab, weshalb ihm auf der Dienststelle in Grünstadt eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt wurden. Die Ermittlungen dauern an. (sw)

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße Polizeiinspektion Grünstadt Bitzenstraße 2 67269 Grünstadt

Telefon: 06359/9312-0 Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.