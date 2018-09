Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Durch Handy abgelenkt - ...

Durch Handy abgelenkt - Verkehrsunfall

Frankeneck - Am 25.09.2018, gegen 17:20 Uhr, kam es in Frankeneck (VG Lambrecht/Pfalz) zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die betroffene Fahrerin in der Neufelder Straße auf zwei geparkte Autos aufgefahren ist. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zu dem Verkehrsunfall, weil die Fahrzeugführerin durch die Nutzung ihres Mobiltelefons abgelenkt gewesen war. Der bislang geschätzte Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen, beläuft sich auf eine höhere fünfstellige Summe.

Es wird darauf hingewiesen, dass selbst ein kurzer Moment der Ablenkung, insbesondere durch die verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons, fatale Folgen nach sich ziehen kann.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0 www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.