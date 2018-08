Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Einbruch in den ...

Einbruch in den Holiday-Park

Haßloch - In der Nacht zum Mittwoch, den 22.08.2018, brachen unbekannte Täter in ein Attraktionsgebäude und in ein Büro des Holiday-Parks in Haßloch ein. Es wurden mehrere Automaten, ein Safe sowie ein Glasschrank brachial aufgebrochen und das darin befindliche Kleingeld (Münzgeld) entwendet. Der entstandene Schaden steht noch nicht genau fest.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324/933-0, Fax 06324/933120, email: pihassloch@polizei.rlp.de, zu wenden.

