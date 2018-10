Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Einbruch zur ...

Einbruch zur Mittagszeit - Täter von Bewohner überrascht

Neustadt/Weinstraße - Am gestrigen Nachmittag gegen 12:00 Uhr kam es in der Allensteiner Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die zwei unbekannten Täter klingelten zunächst bei einem Bewohner, dieser stellte die Klingel jedoch ab, da er einen Kinderscherz vermutete. Daraufhin brachen die Täter die Wohnung auf und trafen in einem Zimmer auf den überraschten Bewohner. Die ebenfalls überraschten Einbrecher flüchteten sofort. Ein Täter sei ca. 180cm groß und ca. 90kg schwer. Einer der beiden Täter trug einen weißen Pullover mit auffälliger Aufschrift "Nike" oder "Adidas". Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt unter 06321 854-0

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Matthias Reinhardt Telefon: 06321-854-203 www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -