Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Einmal nicht aufgepasst ...

Einmal nicht aufgepasst - Radfahrer verletzt

Neustadt/Weinstraße - Am Samstagnachmittag gegen 14.55 Uhr kam es in der Talstraße in Neustadt an der Einmündung zur Quellenstraße zu einem höchst vermeidbaren Verkehrsunfall. Dort standen zwei Pkw und warteten auf freie Fahrt zum Einfahren in die Talstraße. Ein 46-jähriger Radfahrer aus Lambrecht befuhr zu dieser Zeit den Radweg stadtauswärts entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Er muss wohl dem Geschehen vor sich nicht all zu viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, denn er bemerkte die stehenden Pkw sehr spät, bremste stark und stürzte. Dabei zog er sich glücklicherweise nur ein paar Schürfwunden zu. Zu einem Anstoß an einen der stehenden Pkw kam es nicht.

