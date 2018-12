Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Einwerfen einer Heckscheibe

Einwerfen einer Heckscheibe

Neustadt/Weinstraße - In der Klausengasse in Neustadt hatte der Geschädigte seinen PKW in Höhe der Marienkirche geparkt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Heckscheibe des Fahrzeugs mit einer Lautsprecherbox eingeworfen. Woher die Box kommt, konnte nicht geklärt werden.

