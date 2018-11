Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kleinkarlbach - Ortseingang Kleinkarlbach aus Richtung Altleiningen kommend wurde am Montag, 05.11.2018 um 22:15 Uhr ein Opel Corsa einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer, ein 54-jähriger Mann aus Weisenheim am Berg, gab gegenüber dem kontrollierenden Beamten sofort an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der Führerschein sei ihm 2016 entzogen worden. Eine Neuerteilung habe er bislang nicht beantragt. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt. Der Mann organisierte zwei Bekannte, die sowohl ihn selbst als auch seinen PKW nach Hause brachten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

